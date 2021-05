Terribile incidente in auto: ragazzo muore sotto gli occhi del padre operatore del 118

Un ragazzo di soli 21 anni è morto nella mattinata di domenica a Ragusa in un terribile incidente stradale. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118.

Tragedia nella mattinata di domenica a Ragusa, dove un ragazzo di 21 anni è morto in un terribile incidente stradale. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava su un’auto condotta da un amico che ha perso il controllo e si è schiantato contro una ringhiera posta a lato della carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, tra cui il padre del 21enne che ha accompagnato il figlio in ospedale, dove poco dopo è deceduto per via delle gravi ferite riportate nell’impatto. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia stradale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Drammatico incidente ad un incrocio: morto un ragazzo, grave l’amica

Ragusa, auto contro una ringhiera: muore ragazzo di 21 anni, a soccorrerlo il padre

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Schianto fatale per due centauri, erano padre e figlia. La dinamica

Aveva solo 21 anni Stefano Pagano, il ragazzo rimasto vittima di un grave incidente stradale a Ragusa nella mattinata di domenica scorsa, 9 maggio. Secondo quanto riporta la redazione del quotidiano locale La Sicilia, Stefano viaggiava su un’auto alla guida della quale vi era un suo amico, un ragazzo di 25 anni. Per cause ancora in fase di verifica, il 25enne ha perso il controllo della vettura che si è schiantata prima contro un albero e successivamente contro una ringhiera a bordo della carreggiata, in via Archimede.

Sul posto, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze del 118, una delle quali condotte proprio dal padre della vittima, Antonio, che si è ritrovato davanti la drammatica scena. I pompieri hanno estratto Stefano dalle lamiere e lo hanno affidato allo staff medico che lo ha trasportato in ospedale, dove purtroppo il cuore del 21enne ha smesso di battere poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Un cuoco trovato morto ed il suo appartamento a soqquadro: indagano i carabinieri

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Ragusa che hanno provveduto ai rilievi di legge utili per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al ragazzo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’intera comunità del capoluogo di provincia siciliano si è stretta al dolore della famiglia di Pagano che lascia oltre al padre, due sorelle e due fratelli. Un dolore immenso quello di Antonio che, scrive La Sicilia, qualche anno fa aveva perso la moglie. I funerali saranno celebrati questa mattina, martedì 11 maggio, presso la chiesa Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa.