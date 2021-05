Coppia di giovani fidanzati perde la vita in un tragico incidente: la ricostruzione

Domenica mattina in un incidente sulla bretella Perugia-Bettolle, in provincia di Siena, una coppia di fidanzati ha perso la vita.

Una coppia di giovani fidanzati ha perso la vita nell’ennesimo incidente stradale consumatosi sulle strade del nostro Paese. Le vittime, un ragazzo di 36 anni e la compagna 33enne, viaggiano a bordo della propria auto lungo la bretella Perugia-Bettolle. Improvvisamente, la vettura, nel tratto tra Foiano Val di Chiana e Bettolle, si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi. La coppia è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 ed i carabinieri.

Siena, auto si schianta contro il guardrail: coppia di fidanzati perde la vita

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di domenica 9 maggio lungo la bretella Perugia-Bettolle, nel tratto compreso tra Foiano Val di Chiana e Bettolle, in provincia di Siena. A perdere la vita, una coppia di giovani fidanzati: Pasquale Vozza, sottufficiale dell’esercito di 36 anni, e la compagna Chiara Esposito, docente di 33 anni. Secondo quanto riferisce la redazione di Caserta News, i due viaggiavano a bordo di una Lancia Y che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro il guardrail e successivamente si è ribaltata. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare la coppia fuori dall’abitacolo.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118. L’equipe medica non ha potuto far nulla per il 36enne, deceduto sul colpo. Chiara è stata, invece, trasportata d’urgenza presso l’ospedale Le Scotte di Siena, dove i medici hanno provato a salvarle la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La donna è morta qualche ora dopo l’arrivo presso il nosocomio.

La dinamica dello schianto è ora al vaglio dei carabinieri di Cortona intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. Da chiarire anche le cause che hanno portato il conducente della vettura a sbandare e schiantarsi contro il guardrail. Tra le ipotesi vi è anche quella di un guasto al mezzo che, scrive Caserta News, è stata posta sotto sequestro dai militari dell’Arma.

Numerosi sono stati, nelle ultime ore, i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network e indirizzati alle famiglie delle due vittime da parte di parenti, amici e conoscenti.