Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, è tornato ancora una volta all’ospedale San Raffaele di Milano. Il suo arrivo nella notte in condizioni pessime. Ecco come sta.

Ancora una volta il Cavaliere fa preoccupare gli italiani. Secondo fonti accreditate il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe arrivato nella notte all’ospedale San Raffaele per farsi curare. Ecco cosa è accaduto.

Berlusconi arriva al San Raffaele nella notte: il perché

Secondo fonti accreditate l’ex premier Silvio Berlusconi è arrivato nella notte all’ospedale San Raffaele di Milano per fare degli accertamenti. Stando a quanto si apprende nelle ultime ore, il Cavaliere avrebbe degli strascichi della malattia (io Covid-19 ndr) che lo ha colpito lo scorso autunno.

Pare che il leader di Forza Italia sia arrivato intorno alle cinque del mattino all’ospedale in condizioni pessime dopo aver passato dei giorni nella sua casa di Arcore, assistito tutto il giorno in una camera attrezzata appositamente.

Questa mattina all’alba, chi lo ha visto scendere dalla sua auto riferisce che fosse molto stanco e provato.

Infatti, alcuni collaboratori hanno spiegato che il Cavaliere è sceso dalla macchina sorretto dalle guardie del corpo e ad aspettarlo c’era il suo medico personale Alberto Zangrillo.

Al momento Silvio Berlusconi è ricoverato nella suite al sesto piano del reparto Diamante dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è seguito dal professor Zangrillo.

A rivelare queste notizie preoccupanti il quotidiano Libero. Le indiscrezioni però sono state confermate da alcuni parlamentari azzurri.

Non è la prima volta che Silvio Berlusconi fa preoccupare i suoi sostenitori. Già qualche settimana fa aveva passato molto tempo in ospedale sempre per curare gli strascichi del Covid-19 che lo ha colpito in autunno. Il cavaliere infatti aveva contratto una forma particolarmente aggressiva del virus e una volta uscito dall’ospedale aveva esortato gli italiani a non prendere alla leggera questa malattia.