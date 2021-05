“Corri da me?”, Stefano de Martino è una scultura greca, i fan in tilt – FOTO

Passano gli anni e Stefano De Martino si fa sempre più bello, il ballerino di Amici è ormai un uomo da cento e lode, le sue foto sono virali

E’ entrato nel mondo della televisione in punta di piedi, all’epoca era poco più che un ragazzo e oggi invece è un uomo e un papà fantastico. Ne ha fatta di strada Stefano De Martino da quando ha varcato per la prima volta la porta della scuola di Amici. A distanza di anni si ritrova lì, ma con un ruolo molto più importante e tante responsabilità in più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Emanuele Filiberto: il tradimento confessato pubblicamente. Cosa dice la moglie

Stefano De Martino: bellezza e talento, cos’altro? FOTO

GUARDA QUI>>>Giulia Salemi chi è: carriera, età, fidanzato, tutto su di lei

POTREBBE INTERESSARTI>>>>“Abbronzata sei ancora più bella”, Caterina Balivo baciata dal sole conquista tutti – FOTO

Molto attivo sui social, su Instagram è seguito da quasi cinque milioni di follower che lo supportano e lo sostengono in ogni situazione. I fan impazziscono per lui, ha tutte le qualità che un uomo dovrebbe avere: bellezza, talento, carisma e fascino. Sa parlare e non è mai fuori luogo. “Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”. Si descrive così al web e l’autoironia non manca mai, il suo sorriso è contagioso.

Ama condividere con i fan momenti della sua vita, da solo o in compagnia, paesaggi che lo hanno conquistato e tanto altro. L’ultimo post è invece più sensuale e le donne che lo seguono non hanno perso occasione di lasciare un commento. Corre per strada, sicuramente è un spot pubblicitario e qualcuno scrive: “Corri da me?”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Maglietta bianca e pantaloncini corti, cuffiette alle orecchie e si corre verso una nuova giornata di lavoro. Stefano De Martino si prepara per la super finale di Amici 2021.