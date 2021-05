“Stupendi”, Eleonora Pedron accanto a lui è ancora più bella -FOTO

Eleonora Pedron felice e spensierata insieme al suo fidanzato. La loro foto è già virale e i fan impazziscono per la coppia dell’anno

E’ da un po’ che non si fa vedere in televisione, Eleonora Pedron ha altro a cui pensare. Ma sui social non manca mai ed è sempre pronta a pubblicare post di alcuni momenti della sua giornata. Molto attiva su Instagram, è seguita da più di quattrocento mila follower che la supportano in ogni occasione. Oggi la showgirl si gode la vita insieme al suo grande amore. Ormai lei e il suo fidanzato sono inseparabili.

