Justine Mattera è senza freni su Instagram. Con una sola foto folgora i suoi fan che rimangono di stucco: che tempismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

50 anni e non sentirli, nemmeno per un momento. Justine Mattera ha tagliato il traguardo del mezzo secolo e a guardarla non si direbbe minimamente da lontano. Ha spento le candeline lo scorso 7 maggio e per questo traguardo importate ha deciso di farsi, e fare a tutti i suoi fan, un regalo importante. Ha scritto un’autobiografia: “Just me – Quante vite ci stanno in 50 anni”.

Un modo per ripercorrere la sua vita o meglio, le sue tante vite vissute da quando era giovanissima ed è approdata da New York nel nostro Paese e poi non lo ha più lasciato. Voleva studiare letteratura italiana perché attratta dalle sue origini, i suoi bisnonni emigrati negli States, erano italiani. Poi il mondo dello spettacolo l’ha sedotta e da lì è iniziata una lunga carriera.

Nel giorno del suo compleanno per Justine un regalo immenso: la cittadinanza di Messina. La Mattera aveva raccontato di non riuscire a trovare i certificati di nascita dai suoi nonni e invece la Rai ha fatto il miracolo. Così il sindaco di Messina “mi ha poi voluto tributare questo che per me è un onore – ha detto la showgirl – Io sono stata cresciuta come una perfetta americana, ma sentivo i miei nonni parlare nei loro dialetti del sud”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Andrea Zelletta confessa il suo sogno proibito: “Mi piacerebbe proprio farlo”

Justine Mattera senza freni, la FOTO che ti folgora