Tommaso Zorzi distrutto dalle critiche: “La prossima volta non si permetterà”

Tommaso Zorzi, che negli ultimi mesi è divenuto una star a tutti gli effetti, ha collezionato numerosi sostenitori ma anche haters: contro qualcuno di loro, l’influencer ha preso dei provvedimenti severissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

C’è chi lo ama e chi lo odia, eppure sui social non si fa altro che parlare di lui. Tommaso Zorzi è la vera rivelazione di questa stagione televisiva. Giovanissimo, spigliato e brillante, l’influencer ha attirato le attenzioni su di sé nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, da cui è uscito vincitore. Attualmente, il 26enne si sta mettendo alla prova come opinionista e conduttore: due esperienze che lo stanno gratificando in termini di successo e share.

Parallelamente al riscontro di pubblico, tuttavia, anche le critiche nei suoi confronti si sono moltiplicate. Se prima Tommaso decideva di sorvolare di fronte agli insulti degli haters, ora determinati commenti non possono più rimanere impuniti. Per tale motivo, l’influencer ha preso una decisione inequivocabile.

NON PERDERTI ANCHE —> Isola, Andrea Cerioli e la sorpresa inaspettata: Arianna lo raggiunge

Tommaso Zorzi e la querela: “La prossima volta non si permette di rifarlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

NON PERDERTI ANCHE —> Tommaso Zorzi, arriva lo straziante annuncio: siamo senza parole

L’arma che Tommaso Zorzi ha deciso di sfoderare contro gli haters è la querela. Stanco degli insulti di coloro che lo vessano in continuazione, il conduttore ha deciso di intraprendere delle azioni legali, riuscendo persino a risalire ai dati personali dei soggetti in questione. “Mi sono dilettato a querelare decine di persone che hanno lasciato degli insulti sotto i miei post” – ha spiegato Zorzi nelle Instagram stories – “Sono risalito alle identità reali, con tanto di professione e luogo di residenza“.

Una decisione inevitabile per Tommaso, che non riusciva più a tollerare l’odio gratuito degli haters. Il successo clamoroso dell’influencer, come era prevedibile, ha portato con sé degli aspetti negativi. Le critiche, in un certo senso, fanno parte del gioco, ma questo non significa che non ci si possa ribellare o che non si debba agire per fermarle.

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia Salemi chi è: carriera, età, fidanzato, tutto su di lei

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Una persona che arriva a dovermi dare qualche migliaia di euro per un insulto, la prossima volta magari non si permette di rifarlo“: la decisione di Tommaso non ammette repliche.