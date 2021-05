“Ultimo saluto di chi sta andando a morire.” Rosita Celentano e l’appello straziante -VIDEO

Rosita Celentano è impegnata in una campagna animalistica e il suo appello ha fatto il giro del web, cosa sta succedendo? Per cosa combatte?

Rosita Celentano è un’amante degli animali tanto che più volte si è mostrata insieme ai suoi pubblicando foto e video sui social. Non perde occasione di impegnarsi in campagne animalistiche e di fare appelli contro lo sfruttamento. Così l’attrice ha partecipato ieri al sit-in dell’associazione Animal Save Italia, che si è svolta contemporaneamente in undici città. La cinquantaseienne era con il suo gruppo, circa trenta persone, a Castelverde in provincia di Cremona.

