Uomini e Donne anticipazioni 11 maggio: la rivelazione di Riccardo Guarnieri. Lui e Roberta erano d’accordo su tutto? La verità in studio

Tra Riccardo Guarnieri e Roberta Guarnieri è finita e i due sono tornati nello studio per raccontare quanto accaduto tra di loro. Stando a quanto rivelato da ilvicolodellenews, Roberta tornerà in studio per confermare la rottura definitiva e con il suo ingresso porterà nuove liti furibonde. Riccardo, a questo punto, deciderà di raccontare tutto, ovvero una versione del tutto inedita sulla loro relazione. Il cavaliere pugliese, infatti, ammetterà di avere accettato di stringere un patto con Roberta, per permetterle di rimanere nel trono Over e avere maggiore visibilità.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta erano d’accordo? Le anticipazioni

In seguito chiederanno alla redazione che confermerà la non volontà di Riccardo di tornare in studio. A questo punto lui approfitterà per vuotare il sacco anche con Armando Incarnato, accusato da lui di parlare male della redazione a Roberta, con la quale ci sarebbe stato un rapporto intimo che va ben oltre la semplice amicizia che hanno sempre millantato. La replica di Armando fa scattare Riccardo, e i due si avvicinano alla rissa, costringendo i presenti ad intervenire immediatamente.

Intanto Riccardo riceve numerose critiche anche da parte da Ida Platano che porta a galla la loro storia d’amore: Riccardo racconterà un episodio che farà accapponare la pelle. Ovvero, che una volta durante una uscita con un’amica, Ida avesse costretto Riccardo a mettere il telefono in vista per paura che potesse registrare le conversazioni.