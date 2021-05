Uomini e Donne anticipazioni 12 maggio: Ida con un uomo in camera. Ci sono importanti novità per la Platano, che è tornata nel programma pronta a rimettersi in gioco

Per Gemma Galgani è arrivato il momento della verità con Aldo e tra di loro ci sarà un epilogo inaspettato per il pubblico. Gemma, che inizialmente non si era mostrata molto interessata al suo corteggiatore, nella prossima puntata rivelerà di aver cominciato a provare qualcosa di profondo per lui e di avere intenzione di approfondire la loro conoscenza.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi

Intanto, Ida Platano si è rimessa in carreggiata e ha raccontato di aver cominciato a frequentare Gabriele. I due hanno fatto un aperitivo molto romantico in riva al mare, poi Iva lo ha invitato in camera per bere un caffè. Anche Sara ha buone notizie, pare aver dimenticato Biagio e di avere oramai occhi solo per il nuovo cavaliere che si chiama Mauro.

Elisabetta intanto ammette di aver sentito telefonicamente Luca, e di essere confusa riguardo alla loro relazione. Al che Luca chiederà scusa per il suo gesto possessivo e impulsivo, dal momento che non prova niente per lei e teme di averla nuovamente illusa con i suoi modi di fare.