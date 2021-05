Uomini e Donne, Elisabetta in lacrime rivela la verità: stupore in studio. La storia con Luca, per certi versi tormentata, continua a procedere nonostante gli ultimi eventi

Elisabetta e Luca sono senza ombra di dubbio una delle coppie più tormentate di questa ultima edizione di Uomini e Donne. Durante la scorsa puntata, Elisabetta ha rivelato di aver chiuso la loro storia perché aveva capito che lui non ci teneva tanto quanto lei. Alla fine della puntata, Elisabetta ha visto Luca scoppiare a piangere e lo ha raggiunto, chiedendogli cosa stesse succedendo.

Uomini e Donne, Elisabetta si racconta in lacrime: “Mi sono innamorata di Luca”

Luca le ha rivelato di non riuscire a lasciarla andare, di non riuscire a rinunciare a lei, motivo per cui sono usciti dallo studio insieme e sono tornati a casa. In un momento dopo la puntata, Elisabetta ha pianto con la redazione e ha rivelato di essersi innamorata di lui, e per questo non riesce a lasciarlo andare. E che, secondo lei, anche lui prova la stessa cosa. Lontani dai riflettori hanno cercato di ritrovarsi, e anche se non è stato confermato alcun ritorno tra di loro, sono entrambi d’accordo sul fatto di non voler rinunciare l’uno all’altro.

In studio Luca è stato molto attaccato, ed Elisabetta ha ricevuto tantissimi consigli perché nessuno ha mai voluto dare fiducia all’uomo di cui si è innamorata.