Mentre il Paese è impegnato con le somministrazioni vaccinali, centinaia di corpi non hanno ancora trovato degna sepoltura.

Nonostante i progressi della campagna vaccinale, il coronavirus non è ancora stato debellato nel mondo. In particolare, le nuove immagini rivelano al web la triste realtà delle vittime del virus negli USA. Sebbene gli Stati Uniti stiano procedendo a buoni ritmi nella somministrazione delle dosi anti SARS-CoV-2, la situazione pandemica circola ancora florida nella Grande Mela. Le ultime foto mostrano l’inquietante condizione dei decessi per Covid-19. Ad annunciarlo è NBC News: nel distretto di Brooklyn, a New York, centinaia di corpi senza vita sono accatastati in rimorchi refrigerati in attesa di degna sepoltura.

Obitorio temporaneo di Brooklyn: 750 cadaveri nei rimorchi per più di un anno

Secondo il notiziario statunitense, i corpi sono immagazzinati e affastellati all’interno di camion refrigerati. I cadaveri, sono attualmente conservati negli “obitori temporanei” su ruote – parcheggiati all’altezza del molo di Brooklyn – da più di un anno, in attesa che i membri delle loro rispettive famiglie trovino una soluzione per la loro sepoltura in linea con le misure anti-contagio. Ad annunciarlo è l’Ente federale per la gestione delle emergenze (FEMA).

Nelle dichiarazioni ufficiali si legge che i rimorchi hanno lo scopo di preservare le salme all’esterno degli ospedali per garantire che i parenti delle vittime potessero salutare i loro cari: “La conservazione a lungo termine è stata creata al culmine della pandemia per garantire che le famiglie potessero far riposare i propri cari come meglio credono“, ha precisato il portavoce dell’ufficio medico legale Mark Desire. “E con sensibilità e compassione, continuiamo a lavorare con le singole famiglie caso per caso durante il loro difficile periodo di lutto.”

Lo scorso anno l’Ente federale per la gestione delle emergenze aveva inviato 85 camion refrigerati adibiti alla funzione di obitori temporanei per i pazienti morti per Covid-19. La decisione è stata obbligatoria a causa della saturazione degli obitori della città.

Fonte BBC