La Marcuzzi è sempre più sensuale a Le Iene con i suoi outfit composti da mini abiti e tacchi alti, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è magnifica e splendida su Instagram, condivide foto pazzesche e video in cui appare con outfit mini e sensuali durante il programma Le Iene. Nei commenti i fan impazziscono:”Fantastica che corpo”, “Stai da dio”, “Invidiano Savino solo perché sta lì”, “Eccellente personalità Alessia..bellissima sei da sposare”. Ieri sera la Marcuzzi ha stregato tutti con una gonna di Dolce&Gabbana e sandali intrecciati fino al ginocchio di Gianvitorossi.

LEGGI ANCHE>>>Enrico Brignano è tutto da rifare: botta clamorosa, fan senza parole

Alessia Marcuzzi una visione imperdibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Infortunio per Elisabetta Canalis: la showgirl ha un piede fasciato

La Marcuzzi a Le Iene sta dando ill meglio di se con gli outfit, appare sempre più sensuale e bella. Con il suo collega e co-presentatore, Nicola Savino che non riesce più a reggere tutta la sua bellezza. Ma oltre ad essere una donna bellissima e una bravissima conduttrice, lei s’impegna anche per il sociale. Lo fa anche grazie al suo marchio di cosmetici Luce. Ha condiviso un video in cui spiega quanto ama il mare ma come viene trattato dalle persone che lo inquinano. Nella didascalia ha scritto:

“Oggi è la giornata mondiale della terra e sono felice di festeggiarla insieme a voi e la Luce Beauty! Il rispetto per l’ambiente è un valore che non possiamo più permetterci di ignorare e con Luce By Alessia Marcuzzi ci stiamo impegnando per essere un’azienda che non solo ha cuore la salute delle persone, ma anche la salute del nostro pianeta. Qui vorrei riassumere con voi i piccoli traguardi raggiunti fino ad ora, ma siamo ancora una piccola azienda e speriamo di poter fare molto altro:”La plastica dei nostri pack è riciclata e riciclabile.

Collaboriamo con Worldrise per l’iniziativa: 1 pack della linea detersione= 1 m2 di spiaggia pulita. Puntiamo sulla filiera corta, incentivando il lavoro dei produttori locali, così da sostenere in questo modo il Made in Italy. Utilizziamo imballaggi che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente. Realizziamo i prodotti ottimizzando le risorse idriche ed energetiche. Abbiamo realizzato il progetto “Clean the Beauty” insieme alla Onlus world rise. Un’iniziativa mirata alla salvaguardia dei nostri mari. A Maggio inizieremo la raccolta della plastica dalle spiagge e non vedo l’ora di cominciare! Tra pochi giorni vi svelerò di più, infatti io Merisunrise”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Un’iniziativa davvero nobile da parte sua. L’attenzione all’ambiente dovrebbe essere una priorità per tutti. Tutelare la natura che ci circonda e che contribuisce a farci avere una buona qualità di vita è la cosa giusta.