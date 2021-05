Amadeus e Giovanna sono una delle coppie più amate dello spettacolo. Tra di loro però c’è una cosa che li mette uno contro l’altro

Amadeus continua a lavorare per la rete ammiraglia della Rai. Messa da parte l’esperienza di Sanremo, le sue energie al momento sono tutte concentrate sul programma serale che lo vede alla conduzione: I Soliti Ignoti. Si continua a giocare con i personaggi famosi nella veste di detective per devolvere la vincita a enti benefici e no profit.

Nel mentre il marito di Giovanna Civitillo si prepara anche al Sanremo Estate che si svolgerà a luglio in Riviera. Nei piani lavorativi del conduttore anche un nuovo progetto per la prossima stagione televisiva che inizierà a settembre.

Secondo le anticipazioni diffuse da TvBlog Amadeus dovrebbe essere al timone di un nuovo programma, un varietà che per il momento viene indicato con il titolo è Figli delle stelle, uno show nel quale si parlerà della musica di tre decenni, gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Per il momento solo questi i dettagli.

Insomma Amadeus è indaffarato sul fronte televisivo ma anche entusiasta su quello privato. In questi giorni continua ad esultare per la vittoria della sua squadra del cuore, l’Inter che si è aggiudicato lo scudetto dopo ben 11 anni.

Amadeus e Giovanna, la confessione mai detta prima

Il cuore di Amadeus è neroazzurro, questo è risaputo. È uno dei tifosi vip tra i più sfegatati e quando si nomina l’Inter guai a parlarne male. In una intervista a TV Sorrisi e canzoni il conduttore ha parlato proprio della sua passione per il club milanese e in merito a questo ha rivelato, per la prima volta, cosa avviene in casa con sua moglie.

Un dettaglio “intimo” che non era mai stato detto prima. Giovanna è tifosa? “Mia moglie Giovanna è una simpatizzante del Napoli – ha puntualizzato Amadeus – ma negli ultimi 18 anni si è appassionata per forza anche all’Inter. Quando c’è Napoli-Inter in casa c’è una sorta di tregua tra di noi, se il Napoli segna Giovanna può esultare”.

Ecco che la casa di Amadeus non è totalmente neroazzurra e questo dettaglio sulla diatriba calcistica il conduttore non lo aveva mai raccontato. Il suo è un amore grande per l’Inter, nato grazie a sua zia Enza che era un’ultrà dell’Inter e gli ha trasmesso la passione calcistica per il team milanese. “La prima volta che mi portò allo stadio io avevo 8 anni ed eravamo a Verona” ha rivelato.