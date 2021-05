Amici 20, Aka7even, Sangiovanni e Deddy: perché questi nomi d’arte

La finale di Amici 20 si avvicina e tra i finalisti ci sono i tre cantanti che hanno fatto lo spettacolo di questa edizione, ecco chi sono

Mancano pochi giorni alla finale di Amici 20. E’ quasi tutto pronto e gli insegnanti e gli allievi non vedono l’ora di regalare l’ultimo spettacolo ai telespettatori che mai come quest’anno hanno seguito numerosi il programma. Tra i possibili vincitori ci sono tre cantanti: Aka7even, Sangiovanni e Deddy. Sono ancora agli inizi ma hanno già i nomi d’arte. Il loro significato? Ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

Amici 20, tre cantanti tre nomi d’arte: il significato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il primo di cui vi parliamo è Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano. Il giovane ragazzo si presentò con il suo vero nome ai provini di X-factor nel 2016 ma fu scartato da Fedez. La svolta è arrivata quest’anno con Amici 20 ed oggi si ritrova ad un passo dalla vittoria. Un nome d’arte che gli ha cambiato la vita e lo ha fatto conoscere da tutti. Aka è l’abbreviazione di Also Known As, mentre il numero sette è legato ad un periodo buio della sua vita. All’età di sette anni è stato in coma per sette giorni a causa di un’encefalite. Sette rimanda anche alle vite dei gatti. E lui come loro una volta si è salvato.

Sangiovanni è il secondo finalista. Si chiama Giovanni Pietro Damian ma ha scelto il nome d’arte per un motivo molto curioso. Fin da piccolo gli hanno detto che non ha la faccia da bravo ragazzo e allora San davanti al suo vero nome gli dà quell’aria più pacata e tranquilla.

Deddy all’anagrafe si chiama Dennis Rizzi. Riguardo al suo nome d’arte non c’è molto da dire. A quanto pare lo hanno sempre soprannominato così e quindi è molto legato al nomignolo fin da piccolo. Gli porterà fortuna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il pubblico è pronto, i concorrenti pure. Allora non ci resta che attendere il gran finale con Maria De Filippi e gli ospiti che faranno da cornice al programma.