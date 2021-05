La Safroncik è una divinità mentre esce dall’acqua del mare con un bikini pazzesco e le mani tra i capelli

L’attrice Anna Safroncik è incantevole mentre esce dall’acqua del mare, durante un tramonto unico con le mani fra i capelli. Appare divina. I commenti degli utenti sono tantissimi:”Anna ti voglio tanto bene sei bellissima”, “Questa ragazzi è spettacolare..un’opera d’arte da incorniciare”. La foto dell’attrice però era di qualche tempo fa e lei è nostalgica vorrebbe essere lì, invece che a Roma con la pioggia.

Anna Safroncik divina e splendida sempre di più

La magnifica attrice Anna Safroncik tornerà finalmente in scena con spettacoli e tanto altro. I teatri e cinema hanno riaperto e lei non potrebbe essere più contenta. Ha condiviso una foto in un teatro e ha scritto nella didascalia:”Finalmente in Italia oggi riaprono i teatri e i cinema! La gioia di essere in cena, davanti al pubblico è indescrivibile”. Un collega risponde alla foto con il simbolo del quadrifoglio come portafortuna. Si tratta di Giulio Berruti, attore collega che ha collaborato al fianco della Safroncik in La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa e anche in Il Falco e la Colomba. In questo periodo di stallo per tutti, ma sopratutto per lo spettacolo la Safroncik si è dedicata ad altre attività.

In particolare ha scoperto una vera passione per lo Yoga. Ha anche tenuto delle lezioni live per il noto giornale femminile IO Donna. Ha condiviso delle foto e scritto nella didascalia:”Grazie a Io Donna per questa bellissima esperienza. Praticare yoga apporta grandi benefici alla nostra vita; corpo più flessibile, sonno più regolare, uno stato di maggiore relax. Sono questi alcuni degli effetti positivi sulla salute ottenuti praticando lo yoga. A sottolinearlo non solo le testimonianze degli yogi più devoti ma anche le numerose ricerche scientifiche condotte sull’argomento”.

Altra attività a cui si è dedicata è la lettura e il nuoto che ha potuto praticare quando possibile nelle piscine degli alberghi. Ama tenersi in forma l’attrice e si vede molto bene. Lei è sempre incantevole e magnifica in ogni momento, che sia mentre fa yoga, legge un libro o fa una nuotata. Sarebbe bello rivederla presto al cinema o in televisione con qualche novità.