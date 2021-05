Anna Tatangelo, la sua parte più bella in una FOTO: non puoi non guardare

L’ultima Instagram story condivisa da Anna Tatangelo ha fatto perdere la testa ai fan: la cantante non si risparmia e mostra agli utenti la parte più bella di sé

Reduce dal successo di “Serenata“, Anna Tatangelo è senza dubbio il personaggio televisivo del momento. Il pubblico ha avuto modo di ritrovarla all’interno di svariate trasmissioni televisive: da “Name That Tune”, game show a cui ha partecipato per diverse puntate consecutive, a “Top Dieci”, il programma di Carlo Conti che va in onda nella prima serata del venerdì.

Il suo nuovo singolo, che appena una settimana fa veniva distribuito nella piattaforma YouTube, ha ottenuto oltre 153mila visualizzazioni, e continua a piazzarsi al 22esimo posto nella classifica delle “tendenze per la musica”. La Tatangelo, che ormai non riesce più a contenere la gioia, ha pubblicato una Instagram story da perdere la testa: i fan sono rimasti a bocca aperta.

Anna Tatangelo, la sua parte più bella in una FOTO

