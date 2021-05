La sostituta di Barbara D’Urso: l’indiscrezione e il nome che spiazza tutti

Sembra che la possibilità che Barbara D’Urso venga sostituita nel palinsesto di Canale 5 sia reale: spunta il nome di chi andrebbe a sostituirla

Aria di cambiamenti in Mediaset che sembra seriamente intenzionata a introdurre volti nuovi nella conduzione di alcuni programmi di spicco. Una delle protagoniste indiscusse di Canale 5 è Barbara D’Urso che dopo aver detto addio al suo Live Non è la D’Urso, ha chiarito le voci in merito a una possibile cancellazione di Domenica Live. La presentatrice ha affermato che il programma è ancora “vivo e vegeto” e che tornerà senza dubbio nel palinsesto autunnale. Per un’indiscrezione che va c’è un’indiscrezione che viene, questa volta riguardo Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso sostituita? Spunta il nuovo nome per il progetto

Spunta un’indiscrezione che andrebbe a coinvolgere l’intrattenimento pomeridiano di Canale 5, da sempre affidato a Barbara D’Urso con Pomeriggio 5. Sembra infatti che la presentatrice sarà presto sostituita. È il magazine Nuovo Tv a rivelare che da giugno Canale 5 potrebbe veder approdare una nuova conduttrice. Un nome che spiazza sebbene non del tutto nuovo alla rete. Si tratterebbe di Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi.

Nonostante sia stata costretta al ritiro a causa di un infortunio all’occhio, Elisa è stata definita una delle protagoniste indiscusse tanto da occupare un posto in studio fisso per poter intervenire a dovere nelle dinamiche del reality. La presentatrice debutterebbe in Mediaset dopo aver concluso la sua avventura a La Prova del Cuoco, dove era stata particolarmente apprezzata dal pubblico. L’azienda avrebbe previsto per lei un contenitore pomeridiano che andrebbe così a sostituire proprio quello di Barbara. Questo non significa però che quest’ultima dovrà abbandonare il timone di Pomeriggio 5 ma piuttosto che potrà prendersi una lunga vacanza prima di ritornare al lavoro in autunno.

Per la Isoardi si sarebbe quindi pensato a un nuovo programma che andrebbe a intrattenere il pubblico in estate. Lei stessa aveva annunciato che ci sarebbero state novità in arrivo e la sua partecipazione all’Isola deve averle spianato ancora di più le strade della rete principale.

Barbara può tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento il suo Pomeriggio 5 continuerà a vivere all’interno del palinsesto.