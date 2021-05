Beautiful, anticipazioni puntata 13 maggio: Hope ferma Thomas

Beautiful, anticipazioni 13 maggio: Hope cerca di tutelare Douglas a tutti i costi. Thomas gioca bene le sue carte.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope consolare Douglas dopo che Thomas ha chiesto a Zoe di sposarlo. Il bambino teme che la Buckingham possa prendere il posto di Hope quale sua madre adottiva ed effettivamente non ha tutti i torti. Quello che né lui né Hope sanno, tuttavia, è che la proposta di matrimonio non è altro che parte dell’astuto piano messo in atto da Thomas per far ingelosire Hope e spingerla ad abbandonare Liam. Brooke,che ha capito tutto, cerca di mettere in guardia il resto della famiglia, ma nessuno sembra disposto a crederle.

Beautiful, anticipazioni 13 maggio: Brooke è scettica

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope cercherà di proteggere Douglas dalla delusione nei confronti di suo padre. La Logan prometterà al bambino di stargli sempre a fianco, indipendentemente da come si evolverà la loro situazione familiare.

Hope cercherà inoltre di contenere Thomas, fermandolo dal prendere una decisione troppo affrettata sul suo futuro. Secondo lei, Thomas non è veramente innamorato di Zoe o – se lo è – sta comunque sopravvalutando i suoi sentimenti nei confronti della modella.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Brooke sarà molto scettica nei confronti di Thomas. La donna ne parlerà prima con Ridge e poi con Zoe, che da parte sua cercherà di giustificare a tutti i costi il passo affrettato compiuto dal Forrester.