Malore in azienda: imprenditore muore davanti ai suoi operai

Nella mattinata di ieri, un imprenditore di 67 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nella sua azienda di Ghedi (Brescia). Inutili i tentativi dei soccorsi.

Un imprenditore è deceduto ieri mattina nella propria azienda agricola di Ghedi, in provincia di Brescia, dopo essere stato colto da un improvviso malore. L’uomo, di 67 anni, si sarebbe accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti degli operai che hanno avvisato i soccorsi. Lo staff sanitario, giunto sul posto, ha provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Presso l’azienda agricola sono intervenuti anche i carabinieri.

Brescia, malore improvviso al lavoro: imprenditore muore davanti agli operai

Si è sentito male mentre si trovava all’interno della sua azienda agricola in località Ponte Rosso a Ghedi, piccolo comune in provincia di Brescia. È morto così Giovanni Chiappini, imprenditore di 67 anni. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano locale Brescia Oggi, Chiappini sarebbe stato colto da un malore mentre usciva da una stalla e si sarebbe accasciato a terra. Gli operai, accortisi dell’accaduto, hanno subito lanciato l’allarme contattando i soccorsi.

In pochi minuti, presso l’azienda agricola sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Purtroppo all’arrivo dell’equipe medica per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione, difatti, sono risultati vani: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. Non essendosi trattato di un incidente sul lavoro, scrive Brescia Oggi, l’autorità giudiziaria ha dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari per le esequie, di cui ancora non si conosce la data.