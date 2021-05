Sono alcuni dei cani vip che spadroneggiano sui social insieme alla loro padroncina: si tratta dei cani di Antonella Clerici. Le curiosità su Argo, Pepper e Simba

Antonella Clerici è una grande amante degli animali. La conduttrice Rai al timone del programma “E’ sempre mezzogiorno” è molto legata agli amici a quattro zampe e soprattutto ai Labrador.

Lei che vive in una casa immersa nel verde, ha un ambiente perfetto per far vivere i suoi cani che possono divertirsi e stare in tranquillità in un parco grandissimo.

Oggi la mamma di Maelle, nata dalla relazione con Eddy Martens, vive anche insieme al suo compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone. Nella loro famiglia tre fantastici cuccioli, Ango, Pepper e Simba, l’ultimo arrivato. Conosciamoli meglio.

Cani di Antonella Clerici, le curiosità su Argo, Pepper e Simba

Antonella Clerici oggi è contornata dall’amore di tre splendidi cani: Argo, Pepper e Simba. Argo le è stato regalato dal suo compagno e Pepper è di Maelle che negli ultimi tempi però ha accolto un altro cucciolo, Simba che ha subito conquistato il cuore della giovane e di tutti i follower della Clerici. Anche Maelle come la mamma ha sempre avuto una grande passione per gli animali ed in particolare per i Labrador.

“È arrivato un altro cane in famiglia – ha raccontato la presentatrice di Rai 1 sui social – È un Labrador biondo come era il mio cane. La mia bambina era molto condizionata evidentemente dal fatto che io l’avessi avuto. Siccome è molto brava a scuola e io su questo sono molto severa le ho preso un cane che lei ha chiamato Simba”.

Il riferimento di Antonella è al suo cane Oliver che è stato accanto a lei per ben 15 anni. Poi nel gennaio del 2018 è venuto a mancare ma lei lo porta sempre nel suo cuore.

Ha lasciato un vuoto che nessuno altro amico a quattro zampe potrà colmare e ancora oggi la presentatrice spesso condivide degli scatti di Oliver, anche se l’affetto per i nuovi cuccilotti di casa è comunque tanto.