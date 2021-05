“Meglio quella di Aversa”. Caterina Balivo campanilista, svela le bontà della sua terra – FOTO

Caterina Balivo. La popolare presentatrice tv si mostra raggiante su Instagram. Presenta orgoliosa un “patrimonio” tipico della sua terra d’origine, prendendo per la gola tutti i suoi follower

Caterina Balivo manca da molto, troppo tempo dagli schermi televisivi con un progetto tutto suo. Esattamente un anno fa ha concluso il suo impegno con il programma pomeridiano Vieni da me, in onda su Rai Uno, dichiarando che non sarebbe tornata a condurlo per un’ulteriore stagione. Ha deciso, infatti, di dedicare tempo a se stessa e alla sua famiglia, in concomitanza con la propagazione sempre più esasperante dei contagi da Covid19.

Tuttavia, la sua assenza dal piccolo schermo non è stata definitiva. L’abbiamo vista fare ospitate, concedere interviste e soprattutto ricoprire il ruolo di giurata durante la seconda edizione dello show Il cantante mascherato, capitanato dalla talentuosa Milly Carlucci.

Dobbiamo attendere lo svelamento dei palinsesti delle maggiori reti televisive per scoprire se Caterina Balivo ritornerà sui suoi passi nella prossima stagione. Nel frattempo è sempre più impegnata. Attivissima sul suo profilo Instagram con un pubblico di quasi 1,5 milioni di follower, si è riscoperta come novella influencer. Inoltre, conduce un podcast, prodotto da Chora e ascoltabile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker dal titolo Ricomincio dal NO. Di cosa si tratta?

Caterina Balivo. I nuovi impegni e un goloso consiglio

Ricomincio dal NO è la serie podcast a cura di Caterina Balivo, in cui la presentatrice dialoga con personalità eminenti in vari settori, raccontando la loro storia di successi, determinata anche da questa semplice parola, composta da due lettere: NO. “A volte un “no” ci fa perdere la speranza. Eppure esiste un altro lato di questa parola, il lato positivo. A volte infatti un “no” può trasformarsi nel nostro più grande ‘si’ ” – come descritto dalla stessa produzione del format.

L’ultima intervistata in termini di tempo è stata Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, che ha suscitato un vespaio durante l’ultimo Festival di Sanremo per la sua volontà di voler essere appellata al maschile nello svolgimento del suo lavoro (direttore e non direttrice).

“Se tornassi indietro, cambieresti qualcosa in quel momento, alla luce delle critiche emerse?” – chiede la Balivo. “No” – risponde la Venezi – “anzi, credo che ci sia necessità di trattare l’argomento con toni più pacati. Rivendico ancora una volta il ‘Direttore’, perché per una donna farsi accettare in un contesto del genere ed essere chiamata esattamente come un collega uomo è la vera conquista, perché ti mette alla pari”.

Concluso l’impegno, Caterina Balivo si concede un attimo di golosità che condivide con i suoi follower. Forchetta alla mano, pronta a gustare un patrimonio nazionale, la mozzarella. “Lavoro finito, ma prima di tornare a casa, pit stop per la mozzarella di Battipaglia… la mia preferita, però, resta quella di Aversa” – scrive in didascalia. La bella presentatrice televisiva è proprio originaria della cittadina in provincia di Caserta, le è concesso del sano campanilismo.

“La mozzarella è molto buona, specialmente dalle tue parti”, scrive qualcuno. E ancora: “Quella di Aversa è più saporita”, “Buongiorno e buon appetito”, “Sei bellissima”.