Chiara Ferragni cambia vita: l’annuncio inaspettato

L’annuncio in diretta di Chiara Ferragni sorprende i suoi fan. Questo sarà un cambio di vita radicale.

La seguitissima designer ed imprenditrice italiana classe 1987, Chiara Ferragni, dopo la nascita della piccola secondogenita, la dolcissima Vittoria, ha deciso una volta per tutte di cambiare vita. Chiara ha dichiarato quanto segue in un annuncio in diretta proprio pochi istanti fa.

“Ciao ragazzi”, ha prima voluto salutare i suoi fan Chiara. E, ad ogni modo, augurare loro una serena mattinata prima di esprimersi liberamente. Una calma che però scopriremo non ha invece rispecchiato la sua attuale routine di talvolta memorabile serenità…

Chiara Ferragni, il cambio di vita e l’annuncio inaspettato

“E’ stata“, infatti, per la celebre fashion blogger una mattinata che lei stessa definirà come… “super incasinata” ma questo non la distoglie dai suoi obiettivi principali. “Come promesso vi dico di cosa si tratta l’annuncio“, sentenzierà una volta per tutte la perla digitale di origini cremonesi.

“Io e fede abbiamo deciso…“, e stavolta non ci si può tirare indietro. La notizia che ha scosso un’importante situazione di stasi lascia a bocca aperta i suoi ammiratori.

“Abbiamo comprato una nuova casa a Milano“, esordisce Chiara, “perché quella in cui siamo adesso è in affitto. E finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni“. L’influcer spiegherà come lei e Fedez stiamo provvedendo agli ultimi dettagli per quel che riguarda la sua costruzione ed arredamento. Appare visibilmente emozionata mentre elenca i suoi progetti promettenti cambiamenti e sogni futuri. “Stiamo pianificando tutto, ed io sono super contenta, perché adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro“. Si tratta di un appartamento totalmente secondo i loro gusti e, secondo quanto confermato da Chiara, sarebbe attualmente in costruzione.

