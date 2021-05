Clizia Incorvaia magnifica in un VIDEO mentre fa uno shooting fotografico

La bella Incorvaia ha condiviso un video in cui appare sexy e bellissima mentre fa uno shooting fotografico sulla spiaggia

Clizia Incorvaia è pronta per l’estate non c’è dubbio. Ha condiviso un video in cui appare a dir poco splendida. Sta posando per uno shooting fotografico in bikini, è su una spiaggia e si sente il calore dell’estate. Immancabile il commento del fidanzato, Paolo Ciavarro che mette il simbolo del fuoco e della bomba. In altri commenti degli utenti, le dicono che è una sirena e che con lei l’estate sarà bollente.

Clizia Incorvaia bella e sensuale in spiaggia

La Incorvaia è bellissima e sensuale in un video sulla spiaggia con indosso diversi bikini. Ma è bella anche indosso una tuta da ginnastica e qualunque altro indumento. Il suo amore con il giovane Paolo Ciavarro continua a gonfie vele. Recentemente lei ha condiviso una foto dolcissima e molto significativa, di loro due e la mamma di lui sdraiati e abbracciati sul prato. Un’immagine che parla più di molte parole, per far capire quanto amore c’è tra loro. Paolo Ciavarro commenta dicendo:”Vi amo!” e la fidanzata replica:“E noi amiamo te”. I due vivono insieme a Milano, nonostante lei faccia avanti e indietro con la Sicilia, sua terra nativa.

Poi con la bambina avuta dal legame con l’ex marito Francesco Sarcina, è sempre in viaggio per farlo scambio. I due innamorati vivono a pieno la loro storia con tante promesse. Si vorrebbero sposare e avere dei figli, e nemmeno tra troppo tempo anche perché la Incorvaia anche se non sembra minimamente ha già 40 anni. Li ha compiuti qualche mese fa, ma non li dimostra affatto. Appare sempre in grandissima forma e con abiti alla moda di tendenza che forse la rendono più giovanile. Entrambi stanno seguendo le loro carriere oltre che a stare insieme, lui nella televisione e lei su Instagram come influencer.

Ha infatti 611 mila followers e sponsorizza spesso molti prodotti, specialmente vestiti e accessori vista la sua passione per la moda. Lei stessa si definisce cresciuta a pane e moda. Per lei è una vera e propria ossessione, adora combinare i suoi look e mostrali ai followers.