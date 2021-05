Colpo di scena a Uomini e Donne: l’annuncio di Maria De Filippi. Poco prima che finisse la puntata, la conduttrice ha rivelato che Massimiliano ha deciso di fare la scelta

Quella appena andata in onda di Uomini e Donne è stata una puntata veramente scoppiettante. Nel primo blocco abbiamo visto Gemma Galgani ripensarci riguardo la sua conoscenza con Aldo: ha rivelato di aver cominciato a provare un interesse forte per lui e Isabella ha deciso di farsi da parte per lasciare modo ai due di capire quello che provano.

Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia: “Oggi ci sarà una scelta”

Dopo un blocco così intenso, Maria De Filippi ha rivelato: “Faccio entrare i tronisti che oggi ci sarà una scelta” e così sono entrati Massimiliano e Giacomo. Non è stato difficile capire, considerata l’eleganza, chi sarebbe stato a scegliere dei due. Massimiliano è entrato e ha ringraziato tutti già in partenza, rivelando che non aveva la minima idea che potessero essere così tanto una famiglia in un programma come questo. E poi la verità: “Posso dire di essermi innamorato di una persona”.

Non sarà facile per la non scelta accettare questa decisione: Massimiliano ha conquistato sia Eugenia che Vanessa nel corso di questi mesi e una delle due farà davvero fatica a lasciarlo andare, a rinunciare a tutto quello che hanno avuto e poi a voltare pagina una volta e per tutte.