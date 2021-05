Una storia agghiacciante: la cuoca della mensa di una scuola romana è stata stuprata da un intruso mentre gli alunni erano in classe. Ora è caccia all’uomo

Una mattinata da brivido a Roma, dove si è consumata una violenza agghiacciante. Una cuoca è stata aggredita e stuprata da uno sconosciuto all’interno della scuola dove lavora. Il tutto in pieno giorno, mentre gli alunni erano in classe. L’abuso è avvenuto nell’Istituto scolastico Santa Chiara del quartiere Torrino, nella periferia sud della Capitale.

Intorno alle dieci, la donna era nelle cucine del plesso scolastico, quando un uomo si è introdotto nei locali della mensa da un ingresso secondario, cogliendola di sorpresa. L’assalitore l’ha prima minacciata con un coltello, con l’intenzione di derubarla e poi ha abusato sessualmente di lei. Prima di fuggire, il malvivente ha rinchiuso la cuoca in un ripostiglio.

Cuoca violentata a scuola in pieno giorno: è caccia all’uomo

La vittima era sotto shock per la violenza subita, ma non si è persa d’animo. Fortunatamente aveva con sè il cellulare ed riuscita ad allertare la dirigente scolastica, che l’ha liberata. Immediatamente è scattata la denuncia alla polizia: agli agenti la cuoca ha descritto il suo aguzzino ed è partita la caccia all’uomo. Poi è stata portata all’ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti medici.

Intanto la notizia ha cominciato a fare il giro del quartiere e si è diffusa attraverso le chat di classe. I genitori degli allievi si sono allarmati: in molti hanno fatto uscire con anticipo i figli da scuola. Essendo un istituto comprensivo, gestito dalle suore Francescane, gli alunni sono molto giovani, vanno dalle materne alle medie.

Sul caso indaga la Squadra Mobile locale. La polizia scientifica si è occupata dei rilievi nell’istituto scolastico, mentre gli agenti del vicino commissariato di Spinaceto perlustrano la zona, alla ricerca dello sconosciuto aggressore, che secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere straniero.