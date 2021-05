David di Donatello 2021. Non c’è pace per Laura Pausini: incredibile scelta

David di Donatello 2021. Si è svolta ieri sera la cerimonia di consegna dei premi più prestigiosi del cinema italiano. Come miglior canzone originale era candidata Laura Pausini con Io si (Seen), battuta da un personaggio incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La fantastica carriera musicale di Laura Pausini si è intrecciata indissolubilmente durante l’ultimo anno anche con il mondo del cinema. Il singolo Io sì (Seen), tratto dalla colonna sonora del film La vita davanti a sé (diretto da Edoardo Ponti e interpretato magistralmente da Sophia Loren), ha ottenuto consensi a livello globale. E’, infatti, la prima canzone in lingua straniera (non inglese) ad aver ricevuto un Golden Globe e anche la prima in italiano a essere stata nominata ai Premi Oscar. Purtroppo, il 25 aprile scorso, la Pausini non ha sollevato l’importante statuetta degli Academy Awards, battuta dalla cantautrice H.E.R. con il pezzo Fight For You per il lungometraggio Judas and the Black Messiah.

Il pubblico non ha gradito questa scelta, al punto che la bacheca del profilo Instagram ufficiale della kermesse è stata riempita dal ricorrente commento: “Laura was robbed” (Laura è stata derubata).

Ulteriore smacco ha dovuto subire la cantante di Solarolo. Ieri si sono svolti gli oscar nostrani, i prestigiosi David di Donatello. Anche qui una sconfitta a favore, invece, di un personaggio unico. Di chi si tratta.

Non perderti anche >>> Laura Pausini: il risultato inaspettato agli Oscar 2021 – VIDEO

Laura Pausini battuta ai David di Donatello 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Leggi anche >>> Laura Pausini, corsa agli Oscar. Spunta la FOTO con un fan inaspettato

Alla cerimonia di consegna dei premi del cinema italiano David di Donatello, Laura Pausini ha avuto un breve scambio di battute con il presentatore Carlo Conti, al quale ha detto: “Per me è strano essere qui. Non sono abituata a stare in mezzo a tanti attori importanti del mio paese. Il posto dove me la faccio più sotto continua a essere l’Italia. Ho tremato a esibirmi più qui che agli Oscar. Sono italiana, felice di esserlo e mi ca*o sotto in Italia”.

L’interprete ha ringraziato Edoardo Ponti e la produzione Netflix per l’opportunità concessa di cantare per La vita davanti a sé, i suoi due coautori, Niccolò Agliardi e Diane Warren, e ha omaggiato la divina Sophia Loren (che ha ricevuto un premio come miglior attrice protagonista).

Tuttavia, anche questa volta la Pausini è tornata a casa a mani vuote. A fare il colpaccio è stato un personaggio unico, divertentissimo, campione d’incassi con i suoi film comici ma dalla morale sempre vibrante, l’attore e sceneggiatore Checco Zalone.

E’ stato lui a vincere il premio come miglior canzone originale con la sua Immigrato per il lungometraggio Tolo Tolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone)

Luca Medici (questo il vero nome del comico pugliese) ha ringraziato “a suo modo”, irriverente e ironico, in collegamento da remoto: “Mi sono preparato poche parole. La solita cricca di sinistra che premia i soliti… no questo era il foglietto se perdevo. Grazie all’accademia per il riconoscimento meritocratico”. Ha poi aggiunto: “Se lo sapevo venivo. I miei famigliari dormono, non gliene frega niente che ho vinto”.