Tre scatti al limite del legale quelli postati poche ore fa da Dayane Mello che la vedono completamente nuda con il seno in primo piano.

Non si arresta l’attività di modella della bellissima brasiliana Dayane Mello che con l’arrivo della stagione estiva ha aumentato decisamente la sua attività si shooting fotografici per la promozione di bellissimi costumi da bagno di noto brand di moda.

Da alcuni giorni si trova ad Amalfi con l’amica Soleil Sorgè, abbiamo avuto infatti modo di vedere le due in barca al largo di Amalfi dove a suon di musica hanno fatto ondeggiare le loro curve sinuose. Alto tasso erotico per loro che non hanno paura di mostrarsi al naturale fotografate dall’occhio indiscreto delle macchine da presa.

Le due stuzzicano i fan in un gioco di seduzione perfetto, le vediamo a cena insieme e abbracciate in riva al mare al tramonto.

Dayane Mello alza la temperatura: seno in primo piano

