“Doccia e fragole”, Alena Seredova in tutta la sua bellezza: mozzafiato – FOTO

Alena Seredova e lo scatto che incanta i fan su Instagram. Tutta la sua bellezza racchiusa in una foto e il social si blocca per lei: bellissima

Considerata una delle showgirl più affascinanti del panorama italiano, Alena Seredova all’età di 43 anni continua a rappresentare un simbolo di bellezza per i numerosi fan.

Tanto che, a distanza di anni dalla fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, sono tantissimi gli utenti che ad ogni suo post si riferiscono al calciatore con battute ricche di ironia per aver lasciato una donna così attraente.

Solidarietà che deriva anche dalla simpatia suscitata nel pubblico, che la stima anche umanamente e la segue su Instagram per un totale di 581 mila followers.

Attualmente felice con il compagno Alessandro Nasi, dal quale ha avuto un’altra figlia nel 2020, sembra sempre più raggiante. Tale realizzazione si rispecchia nella sua immagine, magnetica come non mai. Lo dimostra nell’ultimo scatto, al quale è impossibile resistere.

Alena Seredova, naturale e magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Senza trucco, con i capelli ancora bagnati, indossando una semplice maglia blu, Alena Seredova dopo la doccia è un sogno ad occhi aperti. Con le mani perfettamente curate in uno smalto rosso, impugna una fragola in pendant, per un break naturale come la sua strabiliante bellezza.

La pelle è distesa e uniforme, i lineamenti delicati e armoniosi, gli occhi lucenti e le labbra carnose, mentre sorride all’obiettivo, facendo innamorare i fan. Le lentiggini le colorano deliziosamente le guance, conferendole un’aura ancora più fresca e giovane, e non le serve altro per splendere e bloccare Instagram.

Gli utenti, totalmente pazzi di lei, non trattengono l’ammirazione, e riversano nei commenti tutto il loro affetto: “Semplicemente splendida“, “Una bellezza affascinante“, “Sembri una ragazzina“, “Sei sempre bellissima“.