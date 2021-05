Edoardo Mecca a Yeslife: ” Ecco come mi vedo tra dieci anni”

Intervista esclusiva a Edoardo Mecca, speaker e attore del web. Ci ha raccontato alcuni particolari della sua carriera e i progetti futuri

Ironia e comicità sono le sue qualità, le stesse che l’hanno portato ad intraprendere la carriera della recitazione a teatro e sul web. Si è fatto conoscere in televisione con il programma Sorci Verdi, ha fatto delle comparse a Striscia la notizia e poi ancora a Nemicamatissima e Tiki Taka.

Stiamo parlando di Edoardo Mecca. Lo speaker di Radio 105 ci ha rivelato qualche particolare della sua vita professionale e le sue esperienze più significative.

Il web è il tuo mondo, come è nata questa passione?

Ci sono entrato per caso grazie ai ragazzi di Ferrafilm, produzione video che una decina di anni fa mi chiamò per partecipare alla realizzazione di video per la piattaforma web. Negli anni non è diventata tanto una passione ma uno strumento nuovo di lavoro che mi ha dato per fortuna diverse soddisfazioni.

Sei esattamente dove saresti voluto essere?

In questo momento posso dire di sì anche se c’è ancora tanto lavoro da fare e tanti sogni da realizzare.

Attore del web, perché hai scelto di lavorare in questo settore?

Diciamo che è cambiata la comunicazione ed anche il mondo del lavoro è cambiato molto con l’avvento del web. Teatro, Radio, tv e cinema hanno un altro fascino professionale ma l’avvento dell’online ha inevitabilmente cambiato il mondo di lavorare.

Oltre al web anche la radio, cosa ti piace di questo lavoro?

La radio era un sogno che sono riuscito a realizzare. È spontaneità, divertimento e preparazione. Un’esperienza unica.

L’ironia e l’umorismo per te sono….

Ironia ed umorismo sono un aspetto importante della vita. Il saper sdrammatizzare e non prendersi troppo sul serio aiuta ad affrontare varie fasi, provando sempre ad avere il sorriso cercando il lato scanzonato del mondo che ci circonda.

L’arte è per te…

L’arte è saper creare dal nulla un’emozione. È talmente elevata da non poter essere comunicabile, quindi soggetta ad ogni tipo di interpretazione.

Non mi considero artista, sono più un operaio impiegato all’Arte.

Come ti immagini tra dieci anni?

Sicuramente pelato!

Progetti futuri?

Continuare in radio e forse tv. Lo scopriremo solo vivendo!

BEATRICE MANOCCHIO