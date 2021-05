Emanuele Filiberto di Savoia ammette il tradimento: “Me le sono meritate”

Una confessione che ha lasciato tutti senza parole, compreso Costanzo che lo ha intervistato pubblicamente. Ecco le parole di Emanuele Filiberto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

La famiglia Savoia è tornata in Italia solo nel lontano 2002, moltissimi anni dopo l’esilio imposto alla fine della Seconda Guerra Mondiale al Re d’Italia Umberto II. Un rientro per i suoi discendenti che ha fatto subito clamore mediatico per la scelta inusuale di puntare subito nell’abito dello spettacolo.

Emanuele Filiberto si è fatto notate nell’immediato per le sue partecipazioni in moltissimi eventi televisivi mettendosi in gioco a Ballando con le Stelle, al Festival di Sanremo con Pupo fino all’attuale ruolo di giurato nel talent Amici di Maria De Filippi.

Nessuno avrebbe scommesso sulle sue capacità tecniche in grado di poter valutare con maestria e obbiettività gli allievi, invece Filiberto si sta dimostrando un ottimo nome per i ragazzi che sabato 15 maggio vivranno la finalissima del programma.

Riguardo la sua vita privata invece, Emanuele Filiberto ha sempre cercato di mantenerla nel massimo riserbo. Solo una recente intervista rilasciata il 12 marzo scorso a Maurizio Costanzo ha fatto trapelare una verità scomoda per l’ex regnante.

Filiberto, “Amo mia moglie e le mie figlie. Ma chi non lo ha fatto?”

Emanuele Filiberto di Savoia ha sempre vissuto tra l’Italia e la Francia dove da molti anni vive stabilmente dopo il matrimonio con Clotilde Courau nel 2003. Nozze che all’epoca fecero discutere parecchio per via della differenza di rango e provenienza sociale, lui discendente del nostro Re d’Italia, lei attrice. Dalla loro unione però sono nate due splendide figlie, Vittoria Cristina, nata nel 2003 e la seconda, Luisa Giovanna, nel 2006, e sembra che la loro unione sia ben salda.

L’intervista rilasciata però a Costanzo ha fatto sfuggire una verità scabrosa a Filiberto che ha raccontato per la prima volta pubblicamente di aver tradito più volte la moglie.

“Chi non lo ha fatto? Ho un grande rispetto per lei. È una grande donna e una grande madre. Non sono un bugiardo. Le ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso” ha raccontato l’uomo senza però fare il nome/nomi della sua amante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

Emanuele Filiberto non nasconde i suoi errori: “Io non dico le bugie, ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”, ha sentenziato mentre raccontava il suo grande amore verso Clotilde.