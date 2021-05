Enrico Brignano è tutto da rifare: botta clamorosa, fan senza parole

Un’altra batosta per Enrico Brignano? Un’ora sola vi vorrei non spicca il volo e il motivo è sempre più evidente, cosa c’è che non va?

Siamo giunti alla terza puntata di Un’ora sola vi vorrei, spettacolo su Rai 2 di Enrico Brignano in onda ogni martedì. Ma il comico romano non va e le sue battute rimangono lì e non spiccano il volo. Cosa sta succedendo all’attore, icona di ironia e umorismo italiano? I motivi possono essere diversi e l’azienda starebbe pensando di terminare il programma.

POTREBBE INTERESSARTI >>>Raoul Bova la notizia più bella: oggi per lui è un giorno fantastico, i dettagli

Un’ora sola vi vorrei: il motivo dell’insuccesso

GUARDA QUI>>>“Ero spaventata”, Eleonora Giorgi e quell’evento che l’ha segnata

GUARDA QUI>>>Cani Vip, conoscete i cani di Antonella Clerici? Tutto su Argo, Pepper e Simba

Un’ora solo vi vorrei nella puntata del 12 maggio ha conquistato solo 1.735.000 spettatori pari al 6.9% di share. Colpo basso per Enrico Brignano, il comico dello spettacolo che non rinuncia alle sue battute e ai suoi sketch. Non sappiamo con certezza il motivo di questo calo, visto che l’attore romano ha sempre divertito milioni di telespettatori e il pubblico che lo ha seguito in ogni teatro e performance dal vivo. L’ipotesi più gettonata è quella che riguarda la concorrenza. Ieri su Rai 1 è andata in onda la premiazione del David di Donatello, un evento importante che ha appassionato 2.525.000 spettatori pari all’11.6% e su Canale 5 la fiction Buongiorno mamma con 3.255.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Sarà il caso di rivedere il palinsesto così da far sì che il numero di telespettatori aumenti anche per Brignano. A fargli compagnia c’è anche la fidanzata Flora Canto, incinta del secondogenito. I due ricordano la coppia Sandra e Raimondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

I fan però non perdono occasione di seguirlo e congratularsi con lui per le sue performance. Comunque vada sarà un successo. Enrico Brignano è ormai l’icona della risata italiana.