“Ero spaventata”, Eleonora Giorgi e quell’evento che l’ha segnata

Tutti la conoscono come una donna forte e determinata. Eleonora Giorgi è un’attrice e regista italiana con un seguito molto importante ed è una mamma e suocera meravigliosa. Insieme a suo figlio Paolo e alla compagna Clizia si diverte molto e i fan lo notano dalle foto e i video che posta su Instagram. Infatti, la Giorgi è anche molto attiva sui social ed è al passo con i tempi. C’è però un evento che l’ha segnata: era giovane e ingenua.

Eleonora Giorgi: da giovane era spaventata, il racconto

Aveva solo ventitré anni ma era già famosa. Era la notte di capodanno e Eleonora Giorgi avrebbe dovuto raggiungere degli amici, quando la macchina si fermò e fu costretta a chiedere aiuto ad un passante. Così ha raccontato in un’intervista a I lunatici. Quella volta andò tutto liscio, in un’altra occasione però si spaventò molto.

“Mi si era rotta la macchina. Dovevo andare a registrare delle cose a via Asiago. Chiesi aiuto a un signore – ha raccontato – che si fermò per domandarmi cosa fosse capitato e per offrirmi un passaggio”. E poi: “Accettai ma una volta salita in macchina mi sono resa conto che aveva fatto una inversione a U – continua – e che stava andando da tutt’altra parte. Mi sono buttata dalla macchina in corsa. Mi ero spaventata”.

Il suo racconto è un esempio per tutte le giovani di oggi. Quell’evento ha segnato la Giorgi ed all’età di sessantasette anni sa cosa significa stare al mondo ed è molto più consapevole della ragazza dell’epoca.