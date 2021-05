Federica Pellegrini, alle Olimpiadi in forma smagliante: che fisico in costume – FOTO

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini si allena per le Olimpiadi, scatto in costume che la ritrae in forma fisica perfetta

Ancora una volta, la vedremo impegnata a scrivere pagine dello sport italiano e mondiale. Federica Pellegrini si prepara alle Olimpiadi di Tokyo in estate, per provare a realizzare una nuova impresa.

La nuotatrice più vincente di sempre d’Italia ha strappato a inizio aprile il pass per la rassegna olimpica, che sarà la quinta della sua fortunata carriera.

Federica ha commentato con grande emozione il fatto di poter ancora una volta difendere i colori azzurri nella rassegna a cinque cerchi. E si sta preparando per arrivare al meglio all’appuntamento.

Non partirà di certo con i favori del pronostico, ma con una leggenda come lei in acqua tutto è possibile.

Federica Pellegrini, più seducente che mai: silhouette accattivante, il costume la incornicia

