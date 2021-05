Nella tarda mattinata di ieri, un ragazzo di soli 18 anni è morto a Ferrara dopo essere stato travolto da un camion mentre era in sella alla sua bici.

Un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita ieri mattina a Ferrara dopo essere stato travolto da un camion mentre viaggiava a bordo di una bicicletta. La vittima era in sella alla due ruote quando un mezzo pesante lo avrebbe centrato in pieno durante una manovra per entrare nel piazzale di un’azienda. Inutili i tentativi dei soccorsi precipitatisi sul posto che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. In corso le indagini della Polizia Locale che ha provveduto ai rilievi di legge.

Ferrara, travolto in bici da un camion: ragazzo di 18 anni perde la vita

Travolto da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. Questo il tragico destino di un ragazzo deceduto nella tarda mattinata di ieri, martedì 11 maggio, in un incidente stradale via Bologna a Ferrara. La vittima è Angelo Andolfo, studente 18enne di Poggio Renatico. Secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, il giovane è stato investito da un camion che stava effettuando una manovra per entrare nel piazzale dell’azienda Silla, dove avrebbe dovuto scaricare della merce. Il camionista, dopo l’impatto, è sceso dal mezzo ed ha chiamato i soccorsi.

In via Bologna è arrivata l’equipe medica del 118, ma per Angelo, ritrovato sotto il mezzo pesante, non c’è stato nulla da fare. Lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente.

Oltre ai soccorsi, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale di Ferrara che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e risalire alle cause. Il camionista, scrive Il Resto del Carlino, avrebbe spiegato agli agenti di non aver visto il 18enne in bici.

Per chiarire la tragedia e accertare eventuali responsabilità, a breve potrebbe essere aperta dalla Procura un’inchiesta per omicidio stradale.