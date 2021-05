Le scarpe di cristallo, da Cenerentola a Ilary Blasi: sogno ad occhi aperti

Una tendenza moda Primavera 2021 che ci trasporta all’interno di una fiaba e ci lascia incantevolmente sognare: sono le scarpe di cristallo con tacco indossate da Ilary Blasi.

Un paio di décolletées per dar luce a queste giornate primaverili ancora invase dal maltempo.

I cristalli che caratterizzano questo modello di scarpe, le rendono assolutamente uniche e degne di essere la tendenza moda Primavera Estate 2021 più ambita e ricercata del momento!

La moglie dell’ex Capitano, ha indossato queste Le Silla per condurre una puntata de L’Isola dei Famosi e al fashion radar non potevano certo sfuggire. D’altronde, si tratta di un vero e proprio capolavoro che fa salire la voglia e la fantasia di vestirci e splendere, di brillare, nonostante le circostanze ancora restrittive ci tengano a casa.

Siamo davanti ad un tentativo (assolutamente ben riuscito!) di riconcepire la scarpa con tacco sotto un nuovo punto di vista. Questa calzatura ridisegna il concetto di décollétees, la porta al livello successivo e ci dona immense lezioni di stile e nuove ispirazioni per i nostri look serali.

Le scarpe con tacco ricoperte di cristalli: Ilary Blasi ci fa sognare

Sapore di glamour. Sapore di red carpet. Le décolletées indossate da Ilary Blasi sono le più ricercate della stagione: in una nuance argento ad effetto super shiny, hanno una struttura a calza e una texture a rete tempestata di cristalli.

Una scarpa a dir poco magica, che lascia incantevolmente di stucco chiunque la guardi.

La conduttrice dell’Isola l’ha indossata per completare un look composto da un elegantissimo abito nero lungo, dallo spacco importante e lo stile giapponese, aderente in vita e con le maniche a sbuffo estremamente voluminose.

Nel caso in cui il nostro evento speciale sarà un po’ meno formale rispetto all’occasione in cui Ilary ha indossato questo outfit scintillante, sfoggiamo le nostre scarpe di cristallo con uno slip dress nero.

Addirittura, una t-shirt bianca sotto il vestitino conferirà al look un tocco streetwear tanto aggressivo quanto sicuro di sé.

E attenzione, ricordate che le scarpe di cristalli Le Silla faranno in modo che ogni occhio sia puntato su di voi. Fatene buon uso!