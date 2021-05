Nel pomeriggio di ieri, un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si allenava su un campo da calcio.

Un bambino di 9 anni è morto mentre si trovava su un campo da calcio. La vittima sarebbe stata colpita da un fulmine abbattutosi sul campo da gioco. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Blackpool, in Inghilterra. Dopo l’allarme dei tecnici, sul posto sono arrivati i paramedici che hanno trasportato il bimbo in ospedale, dove purtroppo è deceduto. Sul caso sta indagando la polizia inglese che è arrivata sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi.

Dramma a Blackpool, città della contea del Lancashire, in Inghilterra, dove nel pomeriggio di ieri, martedì 11 maggio, un bambino di soli 9 anni ha perso la vita durnate una sessione di allenamento in un campo da calcio della Spirit of Youth Junior FC, nella zona di Common Edge Road. Secondo quanto riporta la redazione della Bbc, il piccolo sarebbe stato colpito da un fulmine nel corso di un temporale abbattutosi sulla città.

Dopo la chiamata ai soccorsi, presso il centro sportivo sono arrivati i paramedici che hanno prestato le prime cure al bambino e lo hanno trasportato in ospedale. Qui, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e poco dopo hanno dichiarato il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della polizia di Blackpool che hanno avviato le indagini sul caso ed hanno avvisato la famiglia informandola della tragedia.

A diffondere la notizia è stata la stessa scuola calcio attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Con profondo rammarico – si legge nel post– rendiamo noto che il bambino colpito da un fulmine è deceduto. Il tragico incidente è avvenuto sul nostro terreno di gioco a Common Edge, ma non è avvenuto durante una nostra sessione di allenamento per club“. La società ha chiarito che la vittima non era tesserata con il club, ma ciò nonostante si è detta pronta a dare tutto il sostegno necessario alla famiglia.

Il piccolo era tesserato, difatti, con la Clifton Rangers Junior Football Club For Kids In Blackpool, scuola calcio cittadina che ha posto sulla propria pagina un messaggio di cordoglio per i familiari del bambino.