“Io sono pronta”. Giulia De Lellis finalmente rivela tutto – FOTO

“Io sono pronta”. Giulia De Lellis finalmente rivela tutto. L’influencer ha pubblicato la loncandina della trasmissione che presenterà tra qualche settimana

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram, ma anche di più. Se qualcuno glielo avesse detto qualche anno fa, non ci avrebbe mai creduto. Aveva semplicemente partecipato ad un programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, dove scese le scale per corteggiare il tronista Andrea Damante. Anche se la loro storia non è andata come avrebbero voluto, entrambi hanno trovato la loro strada ed è sicuramente quella del successo.

Giulia De Lellis pubblica la locandina di Love Island: “È tutto pronto”

Giulia, infatti, quest’anno ha esordito come attrice dopo anni di carriera intensa dove ha vissuto tantissime esperienze e fatto cose che mai avrebbe creduto. E adesso si prepara ad un nuovo esordio: fra sole tre settimane condurrà per la prima volta un programma televisivo, Love Island. Tantissimi ragazzi vengono messi su un’isola per l’estate, cominciano storie d’amore tra di loro e la storia che arriva integra alla fine, vince un montepremi. Insomma, una bellissima opportunità sia per i partecipanti che per la conduttrice stessa.

Intanto anche la vita privata di Giulia va a gonfie vele: ha trovato l’amore tra le braccia di Carlo Beretta, con cui sta da quasi un anno. I due sembrano davvero molto felici e affiatati, e questo è tutto ciò che conta.