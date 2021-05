Justine Mattera, fuori la mercanzia: le immagini che ti stendono – FOTO

Justine Mattera ha postato tra le sue stories su Instagram alcuni filmati e alcuni video da urlo: la showgirl mostra le sue splendide forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera senza freni sui social network: l’italo-americana continua a pubblicare contenuti bollenti e provocanti in cui mostra il suo fisico spaziale. La nativa di Rockville si sta allenando con grande rigore e con grande costanza: i risultati sono sicuramente ben visibili. La showgirl la scorsa settimana ha compiuto cinquant’anni.

In occasione del suo compleanno Justine ha scritto un libro autobiografico dal titolo ‘Just me – Quante vite ci stanno in 50 anni’. Tralasciando ciò, la magnifica Mattera ha pubblicato alcune fotografie illegali tra le stories su Instagram. La tutina è completamente aperta e il suo décolleté è totalmente visibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Alto livello”, Chiara Biasi mostra il décolleté al mare: il costume copre ben poco – FOTO

Justine Mattera, aperture da brividi: che forme!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Cosa sono queste pose?”, lo SCATTO a gambe aperte di Elisabetta Gregoraci blocca Instagram

Justine Mattera ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers pubblicando alcuni contenuti spaziali tra le stories di Instagram. “Sono in attesa di partire con una pedalata da Rimini a Cattolica. Farò una pedalata che adoro”, ha detto con un grosso sorriso la showgirl.

La nativa di Rockville indossa una tuta super aderente: la tenuta da ciclista è davvero provocante. Come se non bastasse, la zip è completamente aperta e il suo décolleté è totalmente visibile e fa sognare i fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine ha diverse passioni e non si allena soltanto in bicicletta, ma pratica anche nuoto. Qualche giorno fa, la neo 50enne pubblicò un post per informare il suo ritorno in vasca: l’italo-americana indossava un costume che valorizzava il suo corpo e lasciava pochissimo spazio all’immaginazione dei followers.