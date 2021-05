La bella meteorina Martina Hamdy è incantevole su Instagram in una foto che la ritrae seduta in un hotel meraviglioso

Martina Hamdy è in un hotel di lusso davvero unico, appare seduta al ristorante mentre sorseggia un bicchiere di vino con alle spalle una vista mozzafiato. Dietro di lei il lago e le montagne maestose durante il tramonto. Difficile decidere quale sia la vista più bella, se la Hamdy o la location. Nella didascalia la giovane scrive:“I momenti che mi mancavano”. Come darle torto, momenti così li vorremmo vivere tutti i giorni se fosse possibile.

Martina Hamdy una novità per la sua carriera

La Hamdy ha un nuovo lavoro in più che si svolge sul web e riguarda l’ambito delle notizie. Martina Hamdy diventa una sorta di portavoce per il sito informativo Iconanews. Il suo ruolo è di riportare le notizie più importanti del mondo su instagram in 15 secondi. La sua sfida è già partita e fino ad ora ha dato aggiornamenti su quello che è il tema attuale di più rilievo, ossia il coronavirus e le conseguenze. Ha parlato ovviamente del cambio di zone e i vari colori coinvolti per le regioni. Ha parlato di tornare a viaggiare una volta che sarà finito tutto definitivamente. E ha parlato anche dei vaccini che sono l’argomento più discusso in questi ultimi mesi.

Il sito online per cui lavora c’è anche su Instagram con soli 668 followers però, quindi ha ancora bisogno di tempo per crescere e forse con lei potrà avere una svolta importante. D’altronde lei è conosciuta, ha anche partecipato al Grande Fratello Vip qualche edizione fa. Su instagram ha 171 mila follower quindi il suo profilo riceve grande interesse da pubblico. Intanto oltre al suo lavoro sui sociale e come meteorina, si gode del tempo al mare e sul lago finalmente. L’abbiamo vista in Puglia su una spiaggia unica di Polignano a Mare, e poi anche sul magico Lago di Como.

Location scelta da molti milanesi perché vicina. Intanto su instagram mostra anche i suoi look preferiti per la primavera-estate ed è pronta per viaggiare in qualche luogo magico per queste vacanze 2021. Coronavirus permettendo, ovviamente!