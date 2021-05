Michele Morrone, è polemica per le frasi su Belen: tutti lo attaccano

Michele Morrone, è polemica per il commento su Belen. Le frasi pronunciate dall’attore gli hanno fatto guadagnare aspre critiche: i dettagli

Michele Morrone, lanciato dalla trasmissione “Ballando con le Stelle” solo pochi anni fa, ha intrapreso una carriera attoriale che gli sta facendo guadagnare moltissimi consensi. Il modello, che in precedenza aveva preso parte a produzioni come “Sirene” (2017) e “I Medici”, ha raggiunto la notorietà internazionale interpretando il film erotico “365 giorni“.

Un ruolo che gli ha permesso di dimostrare le proprie doti recitative e che, al contempo, ha notevolmente aumentato il suo seguito social. Ai suoi 12 milioni di followers, tuttavia, non è sfuggita una frase infelice pronunciata dal cantante durante una diretta Instagram: le sue dichiarazioni su Belen sono apparse spietate e gli hanno fatto guadagnare molte critiche.

Michele Morrone, è polemica per le frasi su Belen

Durante una diretta Instagram, l’attore di “365 giorni” si è lasciato scappare delle osservazioni inopportune sull’incantevole Belen Rodriguez. Morrone, che ha divorziato da sua moglie Rouba Saadeh da oltre due anni, è uno scapolo d’oro agli occhi delle fan, che farebbero carte false pur di incontrarlo. L’attore, in risposta ad un utente che lo spronava a conoscere la bella argentina, ha risposto in una maniera che ha sconvolto tutti.

“C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen […]. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o“: frasi spiacevoli e che i followers non potevano non sottolineare. L’uscita infelice di Morrone gli ha immediatamente fatto guadagnare moltissime critiche.

“Non mi sembra che tu abbia tutti questi grandi contenuti” – ha replicato in maniera secca un utente, riferendosi al film “365 giorni” – “Prima di parlare dovresti pensare al tuo orticello“.