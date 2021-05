Un mistero difficile da decifrare se non attraverso i suoi occhi, quel che Laura Chiatti mostra allo specchio va molto oltre ogni immaginazione.

Cosa si nasconde dietro l’irresistibile fascino dell’autrice classe 1982, Laura Chiatti? Più volte candidata e poi accolta dalla vittoria per alcuni premi al riconoscimento delle sue molteplici interpretazioni sul piano artistico italiano. Come per quel che riguarda la sua esperienza creatrice oltreoceano, si può ricordare una collaborazione di Laura per il film “Somewhere”, diretto da Sofia Coppola negli Stati Uniti. Dunque, la talentosa ragazza bionda, ma anche mora, vanta una carriera di notevole interesse nel mondo del cinema contemporaneo.

Eppure ad incuriosire i suoi ammiratori in questa mattina di maggio sarà la sua ultima, ed a dire poco “irresistibile“, posa allo specchio. Colma di altrettanto mistero quanto lo è la sua persona. Un’immagine che, per l’attrice e modella italiana, si rivelerà senza ogni dubbio… “Meravigliosa“.

Laura Chiatti, oltre il suo mistero, ne: “L’irresistibile” posa allo specchio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

“Quanto mistero negli occhi di un attore“, sarà questa la risposta che darà spontaneamente l’artista musicale, Danny Virgillo, quest’oggi nell’osservare l’ultimo scatto pubblicato su Instagram della una volta coraggiosa e sfrontata “Gin”. La si può ricordare infatti in tal modo nell’iconica pellicola, propria di una generazione di romantici, di “Ho voglia di te“.

O più recentemente dell’autentica interprete di Silvia, la sfortunata smemorata del film Netflix, de “Gli Infedeli“: ottimo remake con Valerio Mastrandea e Riccardo Scamarcio della pellicola francese “Les infidèles”. Ma torniamo a Laura adesso. Laura che compare in virtù degli amanti delle prime serie tv anni ‘2000, come “Compagni di Scuola“, è bellissima:

Catturata nel suo stesso sguardo. E stavolta interprete di se stessa. L’attrice è “simpatica!! Oltre che stupenda“, dirà una sua fan, oppure “rimani sempre la più bella del mondo“. Dunque il suo fascino si commenta a più voci, come il suo carattere, sfavillante e poliedrico in tutto il suo mistero.