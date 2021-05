Ragazzo ucciso per difendere la madre: arrestato il responsabile

Il 29enne, accusato dell’omicidio del figlio della ex compagna, un ragazzo di 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Tortolì (Nuoro).

È stato arrestato l’uomo di 29 anni ritenuto responsabile dell’omicidio del figlio della ex compagna e del tentato omicidio di quest’ultima, consumatisi ieri mattina in un appartamento del centro di Tortolì (Nuoro). Il 29enne è stato individuato dai carabinieri nei pressi di un supermercato non lontano dall’abitazione teatro dell’orrore. Dopo l’arresto, l’uomo ha rischiato di essere linciato dalla folla e, nella calca creatasi, due militari dell’Arma sono rimasti feriti.

Nuoro, ragazzo ucciso per difendere la madre: arrestato il 29enne, rischia il linciaggio della folla

Dopo una fuga durata per un’intera mattinata, è stato arrestato l’uomo di 29 anni di origine pakistana che ieri avrebbe assassinato il figlio della ex compagna in un’abitazione di Tortolì, in provincia di Nuoro. Il 29enne, secondo quanto ricostruito, violando una misura di avvicinamento emessa nei suoi confronti, si sarebbe introdotto in casa della 50enne e l’avrebbe aggredita con un coltello ferendola gravemente. Il figlio di quest’ultima, Mirko Farci di 19 anni, nel tentativo di difenderla, è stato raggiunto da alcune coltellate ed è morto per le lesioni riportate. Dopo il delitto, l’uomo si è dato alla fuga, ma poche ore più tardi, come riporta la redazione di Leggo, è stato catturato nei pressi di un supermercato a pochi chilometri dall’abitazione.

I carabinieri lo hanno accompagnato presso la caserma locale per le formalità di rito. Uscito dalla caserma per essere accompagnato presso la Compagnia di Lanusei, una folla di persone lo ha accerchiato ed ha tentato il linciaggio urlandogli contro insulti. Nella calca, scrive Leggo, due militari dell’Arma che avevano provato a sedare gli animi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Entrambi non hanno riportato gravi ferite: i medici hanno riscontrato ad uno un trauma alla spalla ed all’altro una lesione al piede.

L’uomo accusato di omicidio, dopo l’interrogatorio a Lanusei, sarà trasferito presso il carcere di San Daniele.

Intanto la ex compagna, Paola Piras è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l’ospedale di Lanusei, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni.