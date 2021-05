Sabrina Salerno e la sua bellezza stratosferica non vanno mai in vacanza. L’ultima proposta fa impazzire i suoi fan sui social

Sabrina Salerno, gli anni passano anche per lei, ma solo sulla carta. La bellissima showgirl nativa di Genova ha ben 53 anni ma per l’energia, il vigore e la perfetta forma fisica sembra una ragazzina. Non passa giorno che non ci regali qualche momento della sua quotidianità, quella che da diversi anni ormai, si svolge in provincia di Treviso dove vive con la sua famiglia, il figlio Luca Maria e il marito Enrico Monti con cui è insime dal 1994.

Se lei è sempre in vista, ultimamente anche in diversi programmi televisivi come I Soliti Ignoti o Name That Tune – Indovina La Canzone, il programma di Tv8 condotto da Enrico Papi nel quale abbiamo visto la showgirl per diverse puntate, suo marito è totalmente estraneo alle logiche dello spettacolo. Un uomo anche riservato che appare pochissimo.

I due si sono conosciuti sul lavoro. “Lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa, ci siamo conosciuti lì” ha raccontato la cantante a Vanity Fair. Per loro è stato amore a prima vista, ben presto la nascita del figlio e dopo due anni il matrimonio. Un legame profondo li lega: “Quel che mi colpisce di più di lui è però l’essere molto profondo. Lo distingue da tutti gli altri” ha detto la Salerno.

Sabrina Salerno, la FOTO che conquista