Pierdavide Carone incontra i finalisti del serale di Amici 2021 dando loro preziosi consigli e ricordando quella stagione così magica per lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierdavide Carone (@caroneofficial)

Una grande sorpresa ieri per gli allievi di Amici che dopo l’incontro con Enrico Nigiotti e Virginio hanno avuto modo di incontrano Pierdavide Carone. Deddy, Sangiovanni, Tancredi, Giulia, Aka7even e Alessandro lo hanno sentito parlare della sua esperienza dentro la scuola, quella a cavallo tra il 2009 ed il 2010.

L’artista romano dopo un lungo periodo di calma piatta uscirà venerdì 28 maggio con “Casa” il nuovo lavoro discografico pubblicato da Artist First a nove anni di distanza dal precedente “Nanì e altri racconti”. Anticipato ad aprile dal singolo “Buonanotte“, “Casa” è il suo quarto disco, contiene dieci canzoni che si prospettano già essere tra le più passate in radio nei prossimi mesi.

Pierdavide è stato uno dei più grandi protagonisti dell’edizione vinta da Emma Marrone e proprio su di lei e il ballerino De Martino è stato rilasciato il ricordo più bello di sempre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Loredana Lecciso: l’errore clamoroso. Come l’avrà presa Jasmine?

Il ricordo di Carone: “Sono stato proprio bene e avevano piena libertà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierdavide Carone (@caroneofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> I Soliti Ignoti, Dario Vergassola sorprende tutti con una mossa incredibile

Come detto, ieri Pierdavide Carone è stato ospite nel daytime di Amici oggi per incontrare i finalisti di questa edizione. Ha deciso di parlare della sua esperienza come allievo del talent ricordando una grande libertà di potersi esprimere e di poter essere anche scomodo, senza regole ed etichette.

“Noi cantautori ai tempi eravamo come i Panda, invece oggi vedo che siete tanti. Per me è bello vedere che anche chi scrive si è avvicinato ad Amici. Quello che vi consiglio è di mantenere la vostra libertà. Perché qui dentro non avete regole”.

Poi il ricordo degli amici Emma e Stefano che ha commosso i ragazzi all’ascolto:

NON PERDERTI -> LOL – Chi ride è fuori, Katia Follesa: dimagrire l’ha penalizzata. Il motivo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierdavide Carone (@caroneofficial)

“Emma qui ha potuto iniziare a imporre la sua anima un po’ rock. Stefano ha iniziato da qui a diventare quello che adesso lo porta a essere oltre a un grande ballerino ma anche uno showman. Nigiotti stesso era uno che aveva un’anima blues molto forte che gli è rimasta intatta qui. E io con la Marrone, Stefano ed Enrico sono stato proprio bene e avevano piena libertà”.