“Non potevi fare di meglio..” Roshelle in rosso è da svenimento – FOTO

Roshelle lancia il suo nuovo progetto ed è subito un tripudio di complimenti. Come sempre bellezza e forme che lasciano il segno

Oggi è un grande giorno per la giovane ed esuberante Roshelle. Su tutte le piattaforme digitali è uscito il suo nuovo singolo: “Ti amo, ti odio” che sarà in radio da venerdì 14 maggio. E così la cantante uscita da X-Factor manda su di giri i tanti fan che da tempo le chiedevano qualcosa di nuovo.

Un trionfo fin da subito che ha mostrato come la cantante sia in grado di cambiare abito musicale e di rinnovarsi. Un nuovo progetto che arriva dopo il featuring con Rkomi, Paradiso vs Inferno, e i singoli 00:23 e 7 giorni.

Per il momento tutti aspettano anche il video della canzone. Cosa combinerà questa volta la giovane dai capelli rosa che fa ribollire ogni volta il sangue? Ha sfornato un singolo con delle collaborazioni stratosferiche: Gué Pequeno, Mecna e Shablo che si è avvalso anche della collaborazione alla produzione di Luca Faraone.

Insomma avete bisogno di altro per capire che il nuovo brano di Roshelle spacca? Più mondi messi insieme, epoche diverse e mashup che promette di fare scintille.

Roshelle, il nuovo singolo e la FOTO che stende