Samantha De Grenet, forma fisica al top grazie allo sport: pazzesca – FOTO

Samantha De Grenet, una statua di bellezza che non smette di stupire. Forma fisica pazzesca e tenuta sportiva, seduce i fan su Instagram: strepitosa

Forte, determinata e carismatica, Samantha De Grenet vanta le qualità più efficaci per emergere nel mondo dello spettacolo, oltre alla bellezza sopra le righe. Il suo esordio risale a metà degli anni ’90, quando con le sue forme prorompenti e la chioma scura incantava i telespettatori dei canali Mediaset.

Stessa fortunata sorte ricevuta con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, compiuta a distanza di 30 anni, senza perdere neanche la più minima parte del fascino che l’ha sempre caratterizzata. Sfoderato nella sua totalità nello scatto postato su Instagram che la ritrae in tenuta sportiva, in una contemplabile statua di bellezza.

Samantha De Grenet, il fisico statuario incanta Instagram

Samantha De Grenet sfoggia una fisicità che rasenta la perfezione, in uno scatto che la ritrae durante l’attività sportiva. Il look, che conserva una nota fashion, è composta dal leggings nero che esalta la rotondità dei glutei, e dal top in pendant con le sneakers.

La linea della sua silhouette realizza i desideri dell’immaginazione più ottimista in un’irresistibile realtà, travolgendo i fan con il suo splendore. Il post su Instagram, dove la showgirl è seguita dalla totalità di 515 mila followers, raggiunge un clamoroso successo, non senza precedenti.

Tripudio di like e infiniti complimenti alla sua strepitosa immagine: “Fisico eccellente, complimenti“, “Sei bellissima“. E qualche utente più audace si spinge anche in dichiarazioni più importanti: “Ti amo“.

Nessuna traccia dei suoi 50 anni solo anagrafici, in un corpo al top da fare invidia. Proprio lo sport sarebbe il segreto della sua bellezza, insieme a una dieta equilibrata, ma senza privazioni.