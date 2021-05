Sassuolo-Juventus: le pagelle e il tabellino della gara

Le pagelle e il tabellino del turno infrasettimanale di campionato di Serie A tra Sassuolo-Juventus, appena terminata.

Arriva l’attesa vittoria bianconera per sognare ancora un posto in Champions League.

Al 16′ occasionissima Sassuolo con un calcio di rigore concesso per uno sgambetto in area da parte di Bonucci ai danni di Boga che aveva soffiato il pallone a Rabiot. Buffon, in una delle sue ultime gare in maglia bianconera, para il penalty a un tiro centralissimo di Berardi.

Al 28′ gran gol di Rabiot che supera un paio di avversari di forza e lascia partire il mancino incrociato dal limite su cui non arriva Consigli.

Al 45′ arriva il 100esimo gol con la Juve di Cristiano Ronaldo, lanciato da un colpo di Rabiot il portoghese salta Marlon e col mancino trafigge il numero 1 avversario.

Al 59′ il Sassuolo accorcia le distanze con Raspadori su una bella azione: scambio tra Raspadori e Locatelli al limite, il secondo serve col tacco il primo che piazza alle spalle di Buffon.

Al 66′ bel contropiede della Juve sull’asse Ronaldo-Rabiot-Kulusevski-Dybala. Sventagliata dello svedese che libera Dybala davanti a Consigli battuto.

Sassuolo-Juventus: tabellino e pagelle

Reti: 28′ Rabiot, 45′ Ronaldo, 59′ Raspadori, 66′ Dybala

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6 (56′ Chiriches 5.5), Marlon 4, Ferrari 5, Kyriakopoulos 5 (76′ Rogerio sv); Obiang 5.5 (56′ Lopez 5.5), Locatelli 6.5; Berardi 5, Traoré 5 (56′ Defrel 5.5), Boga 5 (76′ Duricic sv); Raspadori 7. All. De Zerbi. A disp. Pegolo, Ayhan, Caputo, Peluso, Muldur, Haraslin, Bourabia

Juventus (4-4-2): Buffon 7; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Bonucci 5, Alex Sandro 6.5; Kulusevski 6.5, Arthur 6 (61′ Bentancur 6), Rabiot 6.5, Chiesa 6.5 (81′ Cuadrado sv); Dybala 7 (81′ McKennie sv), Ronaldo 7. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, Bernardeschi, Morata, Felix Correia

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 18′ Marlon, 23′ Danilo, 33′ Chiesa

Nella prossima gara i bianconeri ospiteranno i campioni d’Italia dell’Inter, sabato 15 maggio alle 20:45 mentre il Sassuolo giocherà contro il Parma in trasferta, domenica 16 maggio alle 18:00.