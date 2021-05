“Cosa sono queste pose?”, lo SCATTO a gambe aperte di Elisabetta Gregoraci blocca Instagram

Elisabetta Gregoraci, lo scatto a gambe aperte manda i fan in visibilio: posa mozzafiato e sorriso che stenderebbe chiunque

La splendida showgirl calabrese continua a raccogliere seguaci sulle piattaforme social, dove è sempre attivissima. L’ex moglie di Flavio Briatore, che è stata la vera protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è dimostrata una donna autentica e tenace, ma anche con moltissime fragilità. Il suo tallone d’Achille? Suo figlio Nathan Falco, di 11 anni, per il quale Elisabetta ha addirittura rinunciato all’esperienza nel reality. Ad oggi, la showgirl si sta dedicando alla promozione dei brand da lei creati, non mancando di postare scatti e video dalla sensualità disarmante. L’ultima foto, in cui la Gregoraci posa a gambe aperte, sta registrando il boom di likes.

Elisabetta Gregoraci, la posa a gambe aperte stende i fan – FOTO

