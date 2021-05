Elettra Lamborghini ha stupito i fan con un look inaspettato che ha lasciato i fan senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire. Questa volta ha lasciato i fan senza fiato nella sua ultima foto postata su Instagram. In particolare è stato il suo look inaspettato a colpire il web. Lo scatto ritrae Elettra sul letto con indosso una tuta aderente. Sui toni del marrone, il capo è impreziosito con una fantasia ipnotica. A conquistare i fan inoltre è il suo sguardo profondo.

“Attenti a ciò che desiderate…magari si avvera”, le parole condivise nella didascalia al post. Subito è boom di like e commenti. Molti dei suoi sei milioni di follower apprezzano il look e la bellezza di Elettra.

Elettra Lamborghini, tra carriera e curiosità

